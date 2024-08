Abobrinha e laranja: as estrelas da feira | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/08/2024 - 16h30 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h41 ) ‌



Nas nossas mesas, a diversidade de sabores e nutrientes depende muito do que escolhemos na feira ou no sacolão. E, recentemente, dois alimentos em particular chamaram a atenção: a abóbrinha e a laranja.

A abobrinha, um legume versátil e nutritivo, tem registrado um aumento em seu preço nas últimas semanas. Apesar do aumento, ela continua sendo uma ótima opção para quem busca uma alimentação saudável e variada. A abobrinha é rica em água, fibras e vitaminas, sendo um ingrediente fundamental em diversas receitas, desde saladas até pratos mais elaborados.

Já a laranja, uma fruta cítrica muito popular, continua sendo um dos itens mais procurados nas feiras. Rica em vitamina C, um poderoso antioxidante que fortalece o sistema imunológico, a laranja é uma aliada da saúde e do bem-estar. Além de ser consumida in natura, a laranja pode ser utilizada em diversas receitas, como sucos, geleias e bolos.

‌



