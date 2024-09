Abertura Oficial: Desvendando as Américas - O que Vem por Aí! Aclr|Do canal Juliana Rios no YouTube 05/09/2024 - 14h13 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h09 ) ‌



Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos à estreia de Desvendando Américas!! 🌎✨

Eu estou super empolgada para finalmente começar essa jornada com vocês e mostrar alguns dos destinos mais incríveis deste continente!

Ao longo de 10 vídeos exclusivos, vou compartilhar com vocês as minhas aventuras por 6 destinos imperdíveis nas Américas. Vamos explorar juntos desde praias paradisíacas 🏖️ até montanhas de tirar o fôlego 🏔️, e, claro, com muito conteúdo incrível sobre cada lugar: reviews de hotéis, dicas de viagem e experiências que marcaram a minha vida!

E o melhor? Todos os vídeos estarão 100% gratuitos no YouTube e no site do Export Pelo Mundo! 😍

Agora me conta: Qual é o destino que vocês estão mais ansiosos para ver? Deixem nos comentários e vamos embarcar juntos nessa aventura!

Um beijo e até o próximo episódio, Ju Rios

