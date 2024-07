Abertura do Festival de Dança de Joinville recebe cerca de 4 mil pessoas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/07/2024 - 12h01 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A abertura do Festival de Dança de Joinville foi um verdadeiro sucesso, reunindo cerca de quatro mil pessoas. O espetáculo de abertura trouxe ao palco um dos contos mais famosos do mundo, "A Bela Adormecida", encantando o público com seus passos de ballet e produção deslumbrante. A performance marcou o início de um dos maiores festivais de dança do país, que promete muitos outros momentos emocionantes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.