Abertura da Usina Maruim após 50 anos marca retorno da energia verde em São José

Após mais de cinco décadas de inatividade, a Usina Maruim, tombada como patrimônio histórico, cultural e natural do município de São José, foi oficialmente reaberta. Esta estrutura é a terceira usina de energia elétrica mais antiga do estado de Santa Catarina e representa um importante marco na história da energia verde na região. A reabertura foi celebrada como um passo significativo para a sustentabilidade e preservação do patrimônio. A matéria aborda os detalhes da reabertura, os impactos esperados para a comunidade e a importância da usina no contexto energético atual.

