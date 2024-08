Abertura da Boca da Barra, em Quissamã, alivia o sofrimento de pescadores Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 21/08/2024 - 17h18 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h21 ) ‌



Pescadores de Quissamã e região estão mais aliviados com a abertura da Boca da Barra. Com a ressaca dos últimos dias, o local, por onde os barcos entram e saem do mar, ficou obstruído.

