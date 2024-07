A viagem dos 'The Black Mamba'! Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 23/07/2024 - 10h17 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h42 ) ‌



Foi uma grande viagem que deu o mote para um álbum repleto de boa energia e, claro, muita história! Os 'The Black Mamba' apresentam 'Last Night in Amsterdam' e a apresentadora Rita Rosado foi saber tudo com o vocalista Tatanka. Veja agora a reportagem completa!

#recordeuropa #palco #entrevista

