A Taxa das Blusinhas: impacto nas compras internacionais | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 08/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h53 )



A partir deste mês, as compras internacionais de até US$ 50 ficaram mais caras para os consumidores brasileiros. Isso se deve à entrada em vigor do imposto de importação sobre esses produtos, que antes eram isentos. A medida, conhecida popularmente como "taxa das blusinhas", tem gerado debates e alterado o comportamento de muitos consumidores.

Com a nova regra, os produtos adquiridos em sites estrangeiros como Shopee, AliExpress e Shein, por exemplo, ficarão mais caros devido à cobrança do imposto. Essa mudança tem levado muitos consumidores a repensarem suas escolhas e a buscar alternativas. Uma das opções mais comuns é voltar às lojas físicas, onde os produtos já incluem os impostos em seus preços. Outra alternativa é optar pelo envio nacional em compras online, mesmo que isso implique em um prazo de entrega maior.

A implementação da taxa das blusinhas busca proteger a indústria nacional e gerar mais arrecadação para o governo. No entanto, a medida também pode ter impactos negativos na economia, como o aumento da inflação e a redução do consumo. Além disso, a cobrança do imposto pode dificultar o acesso de produtos mais baratos para a população de baixa renda.

É importante ressaltar que a cobrança do imposto de importação sobre produtos de até US$ 50 é uma medida recente e que seus impactos continuam sendo analisados. A longo prazo, a medida pode levar a mudanças significativas no comportamento dos consumidores e no comércio eletrônico no Brasil.

