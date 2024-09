A seca e o aumento das queimadas | Agro Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/09/2024 - 13h50 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A estiagem prolongada, com índices de umidade abaixo de 20%, tem se mostrado um fator determinante para o aumento significativo de incêndios em áreas rurais. As condições climáticas secas transformam a vegetação em combustível, tornando as paisagens propícias à propagação do fogo.

O prejuízo causado por esses eventos é imensurável. No estado de São Paulo, por exemplo, os canaviais têm sido atingidos de forma intensa, gerando perdas milionárias para o setor agrícola. A fumaça proveniente das queimadas também compromete a qualidade do ar, afetando a saúde da população e causando danos ao meio ambiente.

Diante desse cenário, produtores rurais de diversas regiões estão em alerta máximo, adotando medidas preventivas para evitar a ocorrência de novos focos de incêndio. A criação de faixas de proteção, a utilização de equipamentos adequados e a conscientização dos trabalhadores são algumas das ações que podem reduzir o risco de queimadas. No entanto, a colaboração de todos é fundamental para enfrentar essa problemática, que exige a união de esforços entre produtores, autoridades e sociedade civil.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=_o83efDO1Sk

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=-f_IN_MMjRw

👉 https://www.youtube.com/watch?v=afJF9yrv_g8

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.