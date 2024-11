A Rota do Enxaimel em Pomerode, entrou na lista das 100 melhores iniciativas de turismo sustentável Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 16/10/2024 - 16h33 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h21 ) twitter

Pomerode foi destaque pela Associação da Rota do Enxaimel, criada por empreendedores em 2021 para alavancar o turismo do bairro Testo Salto, onde estão 50 casas construídas na técnica enxaimel, trazida pelos imigrantes alemães no século XIX

