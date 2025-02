A RODADA #08 – CORINTHIANS CLASSIFICADO! PALMEIRAS E SP NÃO CONVENCEM; NEYMAR TITULAR - 11/02/2025 Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 11/02/2025 - 16h21 (Atualizado em 13/02/2025 - 01h46 ) twitter

A RODADA #08 – CORINTHIANS CLASSIFICADO! PALMEIRAS E SÃO PAULO NÃO CONVENCEM; NEYMAR TITULAR - 11/02/2025

#futebol #brasileiro #melhoresmomentos #gols #estaduais #paulistão #copinha #amistoso #debate #polemica #mesaredonda

A Rodada comenta os principais lances do Paulistão e repercute a vitória do Corinthians. Memphis marca o primeiro na temporada e garante a classificação do Timão. Palmeiras e São Paulo não conseguem vencer novamente e Neymar estreia como titular no Santos.

Os comentaristas João Miguel Lotufo e Henrique Neves participam do debate, analisando as polêmicas envolvendo o futebol nacional e internacional. Veja os gols, lances importantes e os melhores momentos no programa A Rodada, com apresentação de Christian Rafael e produção de Gustavo Theodoro.

O Paulistão 2025 na Voz do Esporte tem o oferecimento de BYD, Sensodyne e Itaú.

