A RESENHA ENTRE NEYMAR, ROGÉRIO CENI E MARQUINHOS NA PARADINHA DE 2010 Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 04/09/2024 - 12h19 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Marquinhos conta qual foi o tom da conversa com Rogério Ceni na polêmica cavadinha de Neymar no jogo entre São Paulo x Santos no Campeonato Paulista de 2010.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.