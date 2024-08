A redução invisível: entenda a reduflação | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/08/2024 - 15h55 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h03 ) ‌



Você já percebeu que, ao fazer suas compras no supermercado, alguns produtos parecem menores do que costumavam ser, mesmo com o preço se mantendo igual ou até aumentando? Esse fenômeno, conhecido como reduflação, tem se tornado cada vez mais comum no Brasil e em outros países.

A reduflação consiste na redução da quantidade ou qualidade de um produto sem que haja uma redução proporcional no preço. Em outras palavras, o consumidor paga o mesmo ou mais por um produto menor ou com menos ingredientes. Essa prática, embora legal, pode ser considerada uma forma de aumento de preço disfarçado, já que o poder de compra do consumidor é reduzido.

Diversos fatores contribuem para o aumento da reduflação, como a inflação, o aumento dos custos de produção e a busca das empresas por manter suas margens de lucro. Um estudo recente revelou que cerca de 70% dos alimentos no Brasil sofreram reduções de peso ou volume nos últimos três anos, demonstrando a magnitude desse problema.

