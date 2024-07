Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

A PRODUÇÃO DE MAMÃO: Os dias mais quentes do inverno estão garantindo uma boa colheita

Alto contraste

A+

A-

Em Minas Gerais, o município de Prata destaca-se na produção de mamão, ocupando 35 hectares com as variedades Formosa e Havaí. O cultivo requer atenção em todas as etapas, desde a colheita até a armazenagem e transporte, para garantir a qualidade da fruta.

Com uma produção que pode chegar a 200 toneladas por hectare, a prática cuidadosa na manipulação e armazenamento, mantendo o mamão na sombra, é essencial para prolongar sua vida útil.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://youtu.be/YnYjLi7V-ag?si=GTr0cnQHBt2-N7gM

👉 https://youtu.be/Hz9I3mwxb_Q?si=tdPPXFhhsShKvSof

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Iq96O7Bf4Oc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.