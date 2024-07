A partir desta terça-feira: preços da gasolina e do gás de cozinha ficam mais caros

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

A partir desta terça-feira (09), o preço da gasolina e do gás de cozinha sofreu um aumento para as distribuidoras, o que pode refletir diretamente no bolso do consumidor final. Greici Siezemel, ao vivo de Itajaí, traz detalhes sobre este reajuste e esclarece se os consumidores também devem esperar uma alta nos preços. Esta mudança vem em um momento delicado, afetando tanto a economia doméstica quanto o custo operacional das empresas. Entenda como este aumento pode impactar seu dia a dia e quais são as previsões para o mercado de combustíveis nos próximos meses.

