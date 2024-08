A partir de setembro, moradores de Navegantes podem pagar conta de água com PIX Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 27/08/2024 - 11h28 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h45 ) ‌



A partir do próximo mês, os moradores de Navegantes poderão pagar suas contas de água utilizando o PIX. As faturas geradas a partir do dia 1º de setembro virão com um QR Code que facilitará o pagamento tanto para as faturas impressas quanto para aquelas disponíveis no site da SESAN para emissão de segunda via.

