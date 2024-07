A partir de domingo: nova linha do ônibus Formiguinha vai atender o Morro do 25 e Morro da Cruz Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/07/2024 - 10h06 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h26 ) ‌



A partir deste domingo (28), Florianópolis terá uma nova opção de transporte com a linha do ônibus Formiguinha, que começará a circular atendendo os bairros Morro do 25 e Morro da Cruz. A nova linha promete melhorar a mobilidade e oferecer mais comodidade aos moradores dessas áreas. O repórter Paulo Mueller traz todas as informações sobre o início das operações, o trajeto da nova linha e o impacto esperado para a comunidade. Não perca os detalhes sobre como essa nova rota pode facilitar seus deslocamentos pela cidade.

