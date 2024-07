A MANU CONHECEU O PAPAI NOEL! | TICI PINHEIRO

Aclr |Do canal Tici Pinheiro no YouTube

Hola que tal? Oi, gente! No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês minha viagem de fim de ano para Campos do Jordão, em uma tarde no parque Capivari.

Como vocês sabem eu amo Campos, adoro o ambiente acolhedor, a decoração da cidade, não é atoa que me casei lá! E agora no fim do ano fica ainda mais linda, com um show de cores e temática de Natal, cheio de atrações bacanas para curtir com toda a família.

