A longevidade aumenta; impacto no fator previdenciário é destaque

O Brasil registra aumento na expectativa de vida, agora em 76,4 anos, um dado positivo que reflete avanços em saúde e qualidade de vida. Contudo, a nova estimativa traz desafios, especialmente no cálculo do fator previdenciário, que afeta o valor das aposentadorias no Regime Geral da Previdência Social. A longevidade crescente é motivo de celebração, mas também de preocupação quanto à sustentabilidade do sistema previdenciário.

