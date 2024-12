"A JUSTIÇA LEVOU 12 ANOS, PARA PRENDER O DIRIGENTE QUE MATOU MEU PAI" | COSME RÍMOLI Aclr|Do canal Canal do Cosme Rímoli no YouTube 03/12/2024 - 16h40 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco de julho de 2012.

14 horas e cinco minutos.

O jornalista esportivo Valério Luiz Oliveira terminava o programa 'Jornal de Debates', na rádio Jornal 820 (atual rádio Bandeirantes), em Goiânia.

Mal entrou no seu carro, passou um motoqueiro, com capacete, e o executou com seis tiros à queima-roupa.

‌



O crime chocou o país.

Uma das primeiras pessoas a chegar no local do crime foi Valério Luiz Oliveira Filho. Ao ver seu pai assassinado, ele prometeu que iria lutar por justiça. Valério estava cursando direito tributário. Mudou para direito criminal.

‌



"Foi uma execução fria, cruel. E por motivo banal. Meu pai foi morto porque criticou um dirigente do Atlético Goianiense. Em vez de processá-lo, caso tivesse se sentido ofendido, essa pessoa decidiu matá-lo. As investigações não deixaram dúvidas. Apontaram para Maurício Borges Sampaio, como mandante, que era poderoso, dono de cartório e vice-presidente do clube", diz Valério, que aceitou vir para os estúdios da RECORD, em São Paulo, para a entrevista.

Em uma hora e meia, ele expôs de forma corajosa e emocionante toda a saga para punir as pessoas que, de acordo com a justiça de Goiânia, mataram seu pai.

‌



Valério pai já criticava a gestão do Atlético Goianiense há tempos, que estava muito mal. A gota d'água teria sido uma frase, dirigida a Maurício, que iria se afastar do comando do futebol do clube.

"Quando o barco está enchendo de água, os ratos são os primeiros a pular fora."

Ainda de acordo com as investigações da polícia civil de Goiânia, o dirigente teria ficado ofendido. E em vez de processar o jornalista, teria articulado a tocaia, o assassinato.

"Todas as provas indicavam a participação de pessoas envolvidas com ele. Maurício é uma pessoa muito poderosa. Tive medo, mas não iria desistir. Minha família sofreu demais com esse assassinato banal. Todos os recursos da legislação brasileira foram usados para adiar o julgamento final. Foram 12 anos até sua prisão."

Maurício Sampaio está condenado a 16 anos de reclusão, como mandante. Foi preso no dia 21 de junho deste ano. Além dele foram condenados Urbano de Carvalho, Ademá Figueredo e Marcus Vinícius Xavier.

As penas aos outros três foram de 14 anos de reclusão.

Urbano, por contratar Ademá. Ele teria feito os disparos. E Marcus por ajudar no planejamento da execução.

Durante os 12 anos de luta na justiça, Mauricio Sampaio, apesar da acusação gravíssima, foi eleito presidente do Atlético Goianiense.

"Foi uma das situações mais absurdas. Ele acusado de assassinato e eleito presidente do clube, mesmo assim. Mas só me deu força para lutar por justiça pelo meu pai. E eu consegui. Ele está na cadeia, pagando pelo que fez."

A saga de Valério Luiz Filho está detalhada na mais importante entrevista do canal.

REDE SOCIAL

Instagram: @cosmerimoli

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.