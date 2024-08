A Importância indispensável do cinto de segurança | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/08/2024 - 14h58 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O cinto de segurança é um equipamento de segurança veicular fundamental para a proteção de todos os ocupantes de um veículo em movimento. Independentemente da posição no carro – seja no banco do motorista, do passageiro ou nos bancos traseiros –, o uso do cinto é obrigatório e imprescindível para garantir a segurança de todos a bordo.

Em caso de colisão ou frenagem brusca, os ocupantes tendem a ser projetados para frente com a mesma força que impulsiona o veículo. O cinto de segurança atua como uma barreira, amortecendo o impacto e impedindo que os passageiros sejam arremessados contra o painel, o volante ou outros ocupantes do carro. Essa proteção é crucial para evitar lesões graves, como traumatismos cranianos, fraturas e até mesmo a fatalidade.

É comum o equívoco de que apenas o motorista e o passageiro da frente precisam usar o cinto de segurança. No entanto, os ocupantes dos bancos traseiros também estão sujeitos aos mesmos riscos em caso de acidente. Ao não utilizarem o cinto, os passageiros dos bancos traseiros podem se tornar projéteis dentro do veículo, colocando em risco tanto a própria vida quanto a de outras pessoas. Além disso, em caso de colisão, um passageiro não seguro pode causar ferimentos graves em outros ocupantes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Oj2-zdOvC4M

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=TzzYHXYBPco

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Bxw0pACcnYE

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.