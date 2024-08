A importância do aleitamento materno para a saúde e o vínculo familiar | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/08/2024 - 15h58 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h03 ) ‌



Agosto é o mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. A campanha do Agosto Dourado busca destacar os benefícios do leite materno para a saúde do bebê e o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho.

O leite materno é considerado o alimento ideal para os bebês, pois contém todos os nutrientes necessários para o seu crescimento e desenvolvimento. Além disso, ele oferece proteção contra diversas doenças, como diarreia, infecções respiratórias e alergias. A amamentação também contribui para o desenvolvimento cognitivo da criança e fortalece o sistema imunológico.

Mas os benefícios do aleitamento materno vão além da saúde física. A amamentação promove um contato mais próximo entre mãe e filho, fortalecendo o vínculo afetivo entre eles. Esse vínculo é fundamental para o desenvolvimento emocional da criança e para a construção de uma relação segura e duradoura.

Profissionais de saúde de todo o país se unem para incentivar as mães a amamentarem seus filhos até os dois anos de idade, como recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A amamentação exclusiva até os seis meses de idade é fundamental, mas a introdução de outros alimentos, após essa idade, não deve significar o fim da amamentação. O leite materno continua sendo importante fonte de nutrientes e proteção até os dois anos de idade ou mais.

