A importância das conexões para entender a história e o tempo | Você com Mônica Cunha Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/10/2024 - 17h18 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As conexões são essenciais para nossa vida, pois fortalecem laços pessoais e profissionais, e são fundamentais para nossa saúde emocional e mental. Além disso, elas abrangem o tempo e a história, preservando a memória de eventos que moldaram a humanidade. Em uma conversa instigante com a historiadora Aída Cruz, exploramos a importância das conexões e como elas se revelam por meio do estudo da historiografia, que conecta o presente com o passado de maneiras inesperadas.

Aída explica que a história ensinada nas escolas é apenas uma face, e, ao investigar mais a fundo, descobrimos novas perspectivas e conexões — sejam individuais ou coletivas. Esse aprofundamento nos mostra que fatos históricos vão além dos livros, revelando encontros entre diferentes visões e identidades.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=-XxUFfb1GJE

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ilNXQmIH2F8

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Q-yx5-wzyBs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.