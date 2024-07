A importância da prevenção e o alerta para a hepatite | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/07/2024 - 14h20 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h30 ) ‌



Ontem, 28 de julho, celebrou-se o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, data instituída pela Organização Mundial da Saúde em 2010. A data serve como um alerta para a importância da prevenção e do controle dessa doença que, embora silenciosa, pode causar graves danos ao fígado.

No Brasil, as hepatites virais representam um sério problema de saúde pública. De acordo com o Ministério da Saúde, entre os anos de 2000 e 2022, mais de 750 mil casos foram confirmados no país. Essa alta incidência demonstra a necessidade de intensificar as ações de prevenção e diagnóstico precoce.

Em Uberlândia, a população terá a oportunidade de realizar testes gratuitos para detecção das hepatites virais e se vacinar contra a hepatite B, na próxima segunda-feira. Essa iniciativa visa ampliar o acesso aos serviços de saúde e conscientizar a população sobre a importância da prevenção.

