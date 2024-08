A importância da economia de água em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/08/2024 - 14h44 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h43 ) ‌



Diante de um cenário de seca e estiagem, a economia de água torna-se uma necessidade urgente para a população de Uberlândia. O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) tem alertado para a importância do uso consciente desse recurso fundamental, uma vez que os reservatórios estão sujeitos a variações climáticas e o consumo tem aumentado significativamente.

Para garantir o abastecimento de água para todos os cidadãos, o DMAE recomenda algumas práticas simples que podem fazer uma grande diferença no consumo diário. Entre as dicas estão: reduzir o tempo de banho, fechar a torneira enquanto escova os dentes, lavar a louça com a torneira fechada durante o ensaboamento, evitar o desperdício de água ao lavar a calçada e o carro, e reparar vazamentos imediatamente.

A reutilização da água também é uma prática importante. A água da máquina de lavar roupa, por exemplo, pode ser utilizada para limpar o quintal ou lavar o carro. Essas medidas, além de contribuírem para a economia de água, ajudam a preservar o meio ambiente e os recursos hídricos para as futuras gerações.

