A Hora do Emprego: Sine está com mais de 300 vagas em Belo Horizonte

O Sine de Belo Horizonte está com 156 vagas para operador de caixa. Não é necessário ter experiência. A escolaridade é a partir do Ensino Fundamental e o salário é de R$1.600 mais benefícios. Também oportunidade para repositor de mercadorias. Ao todo, são 109 vagas, também não precisa ter experiência e a escolaridade é a partir do Ensino Fundamental com salários que variam de R$1.570 a R$1.600.

