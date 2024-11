A Hora do Emprego: rede de drogarias oferece 1.000 vagas de emprego em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 29/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h30 ) twitter

Nesta terça-feira (29), no quadro A Hora do Emprego, confira as oportunidades de trabalho disponíveis no Sine (Sistema Nacional de Emprego). Para trabalhar como operador de logística em uma rede de drogarias, são 1.000 vagas disponíveis, com salário de R$ 1.790,00 e benefícios. Os interessados devem comparecer nesta terça-feira (29) às 9h, na Avenida David Sarnoff, 3405, Cidade Industrial, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

