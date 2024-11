A Hora do Emprego: BH tem 70 vagas para motorista de ônibus urbano com salário de R$2.910 Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 16/10/2024 - 11h22 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h33 ) twitter

Nesta terça-feira (5), no quadro A Hora do Emprego, confira as oportunidades de trabalho disponíveis no Sine. Para motorista de ônibus urbano, são 70 vagas disponíveis com salário de R$2.910 + benefícios.

