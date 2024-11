A história de um fã e o show de Rionegro e Solimões | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/11/2024 - 15h22 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h07 ) twitter

Eduardo José dos Santos é o exemplo perfeito de um fã apaixonado por sua dupla sertaneja favorita, Rionegro e Solimões. Com uma playlist repleta de músicas da dupla, ele não perde um show sequer e sempre acompanha de perto seus ídolos. Desta vez, a emoção é ainda maior, pois Rionegro e Solimões retornam à região com um show especial, onde a dupla interage diretamente com o público, de mesa em mesa.

Será uma oportunidade única para os fãs vivenciarem uma experiência íntima e inesquecível, conectando-se ainda mais com os sucessos e a autenticidade que marcam a carreira da dupla.

‌



