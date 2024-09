A feira da superação: cavalo Caramelo é a atração da abertura da Expointer Aclr|Do canal Record RS no YouTube 31/08/2024 - 14h09 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h12 ) ‌



O cavalo Caramelo, que foi resgatado do telhado de uma casa em Canoas, durante a enchente de maio, foi a estrela do desfile dos campeões. A feira que tem a superação como lema, encerra no domingo. A equipe da repórter Daiane Dalle Tese nos mostra um componente muito especial dessa edição: homens e mulheres que sofreram o impacto da catástrofe histórica e que batalharam muito para chegar em Esteio.

