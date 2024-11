A FAZENDA 16: SACHA E YURI REBATEM ACUSAÇÕES DE FERNANDO E VANESSA E ALOPRAM ADVERSÁRIOS NO RANCHO! Aclr|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 25/11/2024 - 14h56 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h03 ) twitter

É o começo de mais uma semana em A Fazenda, e início do último mês do reality! Será que teremos muitas surpresas por ai? Na dinâmica de apontamento desse domingo, o G4 rebateu as acusações do grupão, Sacha e Sidney mantém viva a rivalidade entre eles, e Sacha faz um 'exposed' de Flora para Fernando! Vamos comentar isso e muito mais ao vivo com Vida Vlatt, Lucas Souza e Lucas Selfie!

