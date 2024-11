A Fazenda 16: Julia diz que Sacha vem sofrendo injustiças no jogo Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 30/10/2024 - 13h56 (Atualizado em 31/10/2024 - 02h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais recente eliminada de A Fazenda 16, Julia Simoura deu seu pitaco sobre as briga entre Zé Love e Sacha e fez questão de pontar as diferenças dela própria com os dois. Enquanto diz se considerar desafeta do ex-jogador de futebol, ela diz que teve, sim, divergências com sacha, mas pontuou que ele está, de certo modo, sendo injustiçado

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.