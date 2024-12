A FAZENDA 16: DIEGUINHO SCHUENG E KERLINE COMENTAM ROÇA AO VIVO! Aclr|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 04/12/2024 - 00h02 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reta final de A Fazenda e mais uma formação de roça nos ares rurais! Agora com o top10, quem ganha o fazendeiro ou vai direto para a roça amanhã? Sidney, Flora, Gui ou Gilsão? Vamos comentar tudo com Dieguinho e Kerline que entendem demais do nosso reality favorito ao vivo!

INSCREVA-SE NO CANAL: https://bit.ly/3PhfKyP

SELFIE SERVICE CORTES: https://bit.ly/3qMAa8J

Instagram: @selfieservice

‌



Twitter: @selfieservice_

Bluesky: @selfieservice

‌



TikTok: @selfie_service

Redes Oficiais - Lucas Selfie

‌



Instagram: @lucaselfie

Twitter: @lucasmaciel

Bluesky: @lucaselfie

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.