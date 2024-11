A Fazenda 16: confira momentos antes da sétima eliminação Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 08/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h57 ) twitter

Os momentos que antecederam a sétima eliminação da temporada foram um verdadeiro teste de nervos para os competidores. A expectativa e a ansiedade tomaram conta da sede e com a decisão do público, o jogo terminou para mais um peão, que teve que botar o pé na estrada e abrir mão do sonho de R$ 2 milhões.

