A estátua de Nossa Senhora das Vitórias é inaugurada no sertão Aclr|Do canal Tv Tropical | Record no YouTube 16/07/2024 - 16h45 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h57 ) ‌



A estátua de Nossa Senhora das Vitórias, em Caraúbas dos Dantas, com 18 metros de altura, foi inaugurada no sertão do Rio Grande do Norte.Confira matéria

