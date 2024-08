A época das pipas: diversão e cuidados | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 20/08/2024 - 15h02 (Atualizado em 21/08/2024 - 02h00 ) ‌



A chegada da estação seca, com seus ventos fortes e céu azul, traz consigo uma tradição muito querida por crianças e adultos: a brincadeira de soltar pipa. Em Uberlândia, como em muitas outras cidades, essa época do ano é sinônimo de diversão ao ar livre, com os céus adornados por pipas de todos os tipos e cores.

Empinar pipa é uma atividade simples e acessível, que proporciona momentos de lazer e descontração. No entanto, para garantir a segurança de todos, é fundamental seguir algumas regras básicas. A escolha de locais adequados para soltar pipa, longe de redes elétricas e áreas de grande movimento, é essencial. Além disso, o uso de materiais cortantes, como o cerol, deve ser evitado, pois representa um grande risco para as pessoas e para os animais.

Para entender melhor o universo das pipas em Uberlândia, fomos conhecer um dos primeiros produtores da cidade. Essa visita nos permitiu descobrir um pouco mais sobre a história e a tradição da fabricação de pipas, além de conhecer os diferentes modelos e materiais utilizados.

