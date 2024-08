A dois meses das eleições, TSE lança campanha contra desinformação Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/08/2024 - 19h12 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Faltam dois meses para o primeiro turno das eleições municipais. O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha contra a desinformação. A iniciativa vai adotar uma linguagem regional para engajar os eleitores. O tema da campanha vai ser "Jornalismo é confiável, protege da desinformação e fortalece a democracia". O objetivo é mostrar que a divulgação de mentiras e notícias falsas pode ser nociva aos eleitores. A ação resulta de uma parceria do TSE com associações ligadas ao jornalismo e também vai estimular a checagem de informações antes do compartilhamento.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

Publicidade

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.