A despedida de Silvio Santos: familiares e amigos participam de cerimônia restrita 18/08/2024 - 23h35 (Atualizado em 19/08/2024 - 01h15 )



O corpo de Silvio Santos foi enterrado neste domingo (18), em São Paulo, em uma cerimônia reservada. Amigos e familiares se despediram do apresentador no Cemitério Israelita do Butantã. Depois do enterro, as filhas de Silvio publicaram uma mensagem em uma rede social, agradeceram o carinho e todas as homenagens feitas ao pai. O dia no local foi bem movimentado, já que os fãs fizeram questão de acompanhar a despedida mesmo que de longe.

