A derrota do Avaí para o Sport e o jogo 'de dar sono' do Brasil - Clube da Bola Podcast #08



O Clube da Bola Podcast desta segunda-feira, 9 de setembro, traz a análise da polêmica derrota do Avaí para o Sport na Série B. Além disso, o programa também comenta a derrota do Brusque para o Santos e a vitória pra lá de 'sonolenta' do Brasil pra cima do Equador pelas Eliminatórias..

