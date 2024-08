A crise da violência doméstica em Minas Gerais | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 08/08/2024 - 15h02 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Minas Gerais enfrenta uma grave crise de violência doméstica. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estado ocupa a segunda posição no ranking nacional em número de casos, com quase 28 mil registros apenas no ano passado. Essa realidade alarmante se reflete em dados como a média de 415 mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica por dia em todo o estado.

A violência contra a mulher em Minas Gerais assume diversas formas, desde agressões físicas e psicológicas até feminicídios. Em 2023, foram registrados 168 feminicídios e 323 homicídios de mulheres, um aumento significativo em relação ao ano anterior. A capital, Belo Horizonte, reflete essa triste realidade, com uma média de 40 medidas protetivas concedidas por dia, demonstrando a urgência da situação.

Diante desse cenário preocupante, as autoridades têm intensificado as ações de combate à violência doméstica. A Polícia Civil, por exemplo, lançou a Operação Shamar, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão em casos de violência contra a mulher. No entanto, as medidas ainda são insuficientes para reverter esse quadro.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Us9Ixgep80c

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=mk53EWcaCHA

👉 https://www.youtube.com/watch?v=_zsb6xum_fo

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #minasgerais #agressão #violência

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.