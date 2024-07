A colonização em Santa Catarina - Viva Açores | Documentário

Aclr |Do canal NDTV RECORD no YouTube

A conexão entre Joana, de Florianópolis, e Mariana, dos Açores, fica mais forte. Com o objetivo de recuperar a história e preservar a cultura, passado, presente e futuro se unem em um único projeto. As jovens decidem empreender juntas e mostrar o povoamento em SC. Elas criam uma plataforma digital que vai construir uma ponte sobre o Atlântico e vai unir os dois lados do oceano.

O documentário a seguir foi produzido através do Programa de Incentivo à Cultura - PIC, Lei 17.942/2020 c/c Decreto 1.269/21, pela Fundação Catarinense de Cultura - FCC e Governo do Estado de Santa Catarina.

