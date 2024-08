A cenoura e o inverno atípico: um desafio para os produtores | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/08/2024 - 14h37 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h51 ) ‌



O inverno de 2024 está se mostrando atípico, com temperaturas mais elevadas e menor umidade do ar do que o esperado. Essa condição climática, caracterizada por um tempo seco e quente, representa um grande desafio para os produtores rurais, especialmente para aqueles que cultivam a cenoura.

A cenoura, por ser uma planta que demanda bastante água, sofre significativamente com a falta de umidade do solo. Nessas condições adversas, a raiz da cenoura tende a ficar menor e com menor qualidade nutricional. Além disso, a planta se torna mais suscetível a pragas e doenças, o que pode levar a perdas significativas na produção.

Para minimizar os impactos do clima seco nas plantações de cenoura, os produtores podem adotar algumas estratégias, como a irrigação suplementar, a utilização de cobertura morta para reduzir a evaporação da água do solo e a escolha de variedades mais tolerantes à seca. A adoção de práticas de manejo adequadas, como a rotação de culturas e o controle de pragas e doenças, também é fundamental para garantir a saúde das plantas e a qualidade da produção.

