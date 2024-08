A carreira de Lorena Comparato | GiMi Aclr|Do canal GiMi no YouTube 30/07/2024 - 11h18 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h02 ) ‌



Lorena Comparato é umas das melhores e mais versáteis atrizes da sua geração. Ela fala dos seus personagens, do mercado de atores, da amizade com o elenco e ainda divide no GiMi o segredo da Fórmula Comparato que ela desenvolveu. Bora assistir!

