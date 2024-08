A baixa umidade do ar aumenta a procura por remédios respiratórios em MG | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 01/08/2024 - 17h48 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h11 ) ‌



O estado de Minas Gerais está enfrentando um período de baixa umidade do ar, o que tem gerado diversos problemas de saúde na população. A condição climática seca tem causado desconforto e intensificado doenças respiratórias como tosse, resfriado, gripe e rinite alérgica.

Devido ao aumento da incidência dessas doenças, a procura por medicamentos como anti-gripais, descongestionantes, xaropes, soros e vitaminas tem crescido significativamente nas farmácias e drogarias mineiras. A baixa umidade do ar resseca as mucosas, facilitando a proliferação de vírus e bactérias, e tornando o organismo mais vulnerável a infecções.

Especialistas alertam para a importância de estar atento aos sinais do corpo durante esse período e recomendam buscar orientação médica em caso de sintomas persistentes. Além do uso de medicamentos, outras medidas podem ajudar a aliviar os sintomas, como beber bastante água, utilizar umidificadores de ar e evitar ambientes fechados e com ar condicionado muito seco.

A baixa umidade do ar é um problema que afeta grande parte do estado, com valores mínimos de umidade relativa do ar variando entre 30% e 40%. A região Centro-Oeste é a mais afetada por essa condição climática, que se intensifica durante o período de seca.

