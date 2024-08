A AACD de Uberlândia: 23 anos transformando vidas | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/08/2024 - 15h20 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h48 ) ‌



A AACD de Uberlândia, fruto da iniciativa do Teleton e do apoio de Silvio Santos, completa 23 anos de história em 2024. Inaugurada em 2001, a unidade oferece uma gama completa de serviços de reabilitação para crianças e adultos com deficiência física, impactando positivamente a vida de milhares de pessoas em 22 municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Graças à mobilização do Teleton e à generosidade de doadores, a AACD de Uberlândia possui uma estrutura completa para oferecer atendimento de alta qualidade. A unidade conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde que trabalham em conjunto para promover a independência e a qualidade de vida dos pacientes. Além dos atendimentos clínicos, a AACD de Uberlândia também possui uma oficina ortopédica que produz cerca de 7.000 produtos ortopédicos por ano, como próteses, órteses e coletes, contribuindo para a inclusão social dos pacientes.

A história da AACD de Uberlândia é marcada por inúmeras histórias de superação e transformação. A instituição tem como missão proporcionar aos seus pacientes a oportunidade de desenvolver suas potencialidades e alcançar seus objetivos, independentemente de suas limitações físicas. Ao longo dos anos, a AACD de Uberlândia se tornou referência em reabilitação na região, oferecendo serviços de excelência e promovendo a inclusão social das pessoas com deficiência.

