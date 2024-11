A 22ª Parada LGBT+ de Uberlândia acontece neste domingo (24) | Balanço Geral Sábado Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/11/2024 - 13h04 (Atualizado em 24/11/2024 - 01h24 ) twitter

Acontece neste domingo (24), a 22ª edição da Parada LGBT+, na Praça Jacy de Assis, no Centro de Uberlândia. O evento vai começar às 14h e seguirá até as 22h, com apresentações de 36 artistas. Os shows começam às 19h.

Neste ano, a parada tem como tema “Por representantes que priorizem e respeitem as políticas públicas LGBT+ conforme a Constituição”.

‌



