8X Summit reunirá em uma noite quatro palestrantes de renome nacional Aclr|Do canal Tribuna do Povo Blumenau no YouTube 23/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h49 ) ‌



O mês de setembro traz a Blumenau um ciclo de palestras imperdível: o 8X Summit 2024. O evento reunirá em uma noite quatro palestrantes de renome nacional. Para falar do evento recebemos o Adriano Gatto, considerado o maior agente artístico do Brasil, Adriano Gatto possui mais de 20 anos de experiência em marketing e imagem. Sua carreira inclui marcos como a intermediação da campanha da FG Empreendimentos com Cristiano Ronaldo. O evento tem o apoio da NDTV.

O evento acontece no dia 11 de setembro, às 18h no Sesi. Mais informações Whatsapp: (47) 99247-4552 (público geral) e (47) 99714-0813 (associados Acib). Ingressos podem ser adquiridos através do site ingresso nacional.

