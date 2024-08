88% dos brasileiros com mais de 10 anos usa a internet Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/08/2024 - 18h05 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h03 ) ‌



88% da população brasileira com mais de dez anos faz uso da internet, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo instituto brasileiro de geografia estatística. O levantamento é referente ao ano de 2023 e representa um alta em relação a 2022, quando 87,2 % dos brasileiros usavam o recurso. O levantamento mostrou que o uso vem aumentando de forma considerável desde 2016, quando só 66,1% da população acessava a internet. Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE, traz os detalhes sobre o tema.

