85 mil brasileiros operaram o glaucoma entre 2019 e 2023 Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 19/07/2024 - 13h59 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h31 ) ‌



Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia revelam que, entre 2019 e 2023, 85 mil brasileiros realizaram cirurgias contra o glaucoma. Somente no estado do Rio foram mais de 8.800. A doença não tem cura, mas tem tratamento.

