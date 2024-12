80º Grande Prêmio de Turfe Aclr|Do canal Grands no YouTube 03/12/2024 - 14h56 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Jockey Clube do Paraná realizou no domingo (01) o 80º Grande Prêmio Paraná, no Hipódromo do Tarumã. O evento, que é considerado um dos mais tradicionais do Brasil, é realizado no clube que em 2024 celebrou 151 anos.

Confira como foi nesta reportagem de Reinaldo Bessa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.