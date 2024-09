79 parques são fechados em São Paulo por risco de queimadas Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 03/09/2024 - 20h18 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h18 ) ‌



O governo de São Paulo determinou o fechamento de 79 parques estaduais pelo alto risco de incêndios florestais. A medida é uma forma de prevenir as queimadas e ela está prevista para durar até o dia 12 de setembro, com possibilidade de revisão dependendo das condições climáticas. Na capital paulista, uma névoa de poluição se formou devido aos incêndios recentes. Nos últimos dias, novos focos foram registrados em várias regiões do estado. A falta de chuva e as altas temperaturas previstas aumentam a preocupação com a situação. Outros estados brasileiros também enfrentam problemas semelhantes; no mês passado, foram registradas mais de 68 mil queimadas no país, o pior resultado para agosto nos últimos 14 anos.

